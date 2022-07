Juazeiro reduz faixa etária para vacinação infantil e 4ª dose contra a covid

A prefeitura de Juazeiro reduziu a faixa etária para vacinação contra a covid-19 para crianças e também para pessoas aptas a receber a quarta dose. A partir da terça-feira (26), poderão se vacinar na cidade crianças a partir de 3 anos. Em relação à quarta dose, ela poderá ser aplicada em pessoas a partir de 30 anos, além de imunussuprimidos e trabalhadores da saúde.O intervalo para a quarta dose é de 4 meses em relação à dose de reforço.

A vacinação está sendo realizada na cidade nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Penha/ Jardim Vitória, Jardim Flórida, Maringá, Palmares, Quidé, Santo Antônio, Alto da Aliança, Caic, CSU, Dom Tomás, João XXIII, Antônio Guilhermino, João Paulo II, Residencial Juazeiro, Tabuleiro, Alagadiço, Alto da Maravilha, Angari, Novo Encontro, São Geraldo e Vila Jacaré.

A vacinação deverá ocorrer no horário de funcionamento das UBSs. Na zona rural também é realizada a imunização, com organização da equipe da unidade junto à comunidade. Além das UBSs, também há vacinação nos três pontos volantes: Juá Garden Shopping, das 10h às 16h e na Uneb e Unibras, das 8h30 às 14h.

Documentos

É preciso levar RG, CPF ou cartão SUS e cartão de vacina. Pessoas imunossuprimidas precisam levar original e cópia do laudo médico. Profissionais de saúde precisam apresentar documentos que comprovem o vínculo profissional ativo. Crianças devem estar acompanhadas do pai ou da mãe. No caso de estar com outro responsável, é necessário que pai ou mãe emita uma autorização impressa e assinada.