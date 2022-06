Juiz nega pedido do MP e festa do Pedrão de Eunápolis vai acontecer

Vai ter festa de São Pedro em Eunápolis. Nesta segunda-feira (27), a Justiça indeferiu o pedido de liminar do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que solicitava a suspensão da festa “São João se encontra com Pedrão”.

A decisão é do juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública de Eunápolis, Roberto Freitas. Ao tomar conhecimento da sentença, a prefeitura de Eunápolis confirmou a realização do evento, que acontece de 29 de junho a 3 de julho, e tem nomes gigantes confirmados, como: Zezé de Camargo e Luciano, Wesley Safadão, João Gomes, Solange Almeida, Bell Marques e muito mais.

O Pedrão é uma tradicional festa que acontece em Eunápolis. No dia 21 de junho, o MP-BA solicitou a suspensão do evento, mas o juiz negou alegando que a medida causaria "um grande problema econômico e social”. Segundo a prefeitura local, a estimativa é que a festa injete cerca de RS 50 milhões na economia do município com o aquecimento do comércio local e a circulação de turistas. Além disso, espera-se arrecadar cerca de R$ 5 milhões com os festejos juninos, além de haver uma geração de 5 mil empregos temporários.