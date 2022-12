Juiz Raimundo Medrado Primo morre aos 90 anos em Salvador

(Foto: Divulgação)

O ex-vereador de Juzeiro e juiz Raimundo Medrado Primo faleceu no sábado (10), aos 90 anos, em Salvador, onde morava. Vereador por três mandados consecutivos, de 1967 a 1977, ele chegou a ser homenageado em 2009 pela Câmara com a Comenda Acetides Oliveira, um reconhecimento pelo protagonismo na profissão.

O vereador de Salvador e deputado estadual eleito, Emerson Penalva (PDT) lamentou a morte de Medrado Primo e destacou a importância dele para o Judiciário baiano. Mesmo aposentado, Medrado ainda participou da consultoria e assessoria de alguns presidentes do Tribunal de Justiça do Estado.

Para Penalva, o ex-vereador foi também uma figura importante dentro da política baiana. “Um ser humano de coração grande e que mesmo distante se preocupava com os seus parentes buscando ajudar da melhor forma possível”, destacou o deputado, que tinha um relacionamento próximo com Medrado.

Em homenagem à figura de Medrado e sua importância para o estado, Penalva pediu que ele dê nome a uma rua de Salvador.

“É de extrema importância exaltarmos o papel do Judiciário baiano e de pessoas que, sem dúvidas, fizeram e fazem a diferença para o Estado da Bahia. Portanto, solicito a criação de um logradouro público, em Salvador, cidade onde Raimundo Medrado faleceu, com objetivo de homenagear um homem que fez a diferença no nosso estado, defendendo o Estado Constitucional e Democrático de Direito”, concluiu Penalva.