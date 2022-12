Juíza nega novamente autoria da música 'Roda viva' de Chico Buarque

A juíza Monica Ribeiro Teixeira manteve a decisão de não reconhecer a ação na qual Chico Buarque acusa o deputado federal Eduardo Bolsonaro de uso indevido da música “Roda Viva”.

Segundo informações do jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, na nova decisão, a juíza negou que a sentença em questão apresentasse qualquer “obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”.

O advogado do artista, João Tancredo, afirma que apresentará uma nova ação, idêntica, mas com ainda mais provas da autoria de Chico: “Embora se trate de fato público e notório, que independe de produção de provas”, ressaltou.

No post de Eduardo, ele exibia imagens de bolsonaristas processados por atos antidemocráticos, com a legenda "Brasil está sob censura". Chico não gostou do uso de sua música no post e entrou com o processo, cobrando a retirada de sua música da postagem do deputado, indenização de R$ 48 mil e publicação da sentença condenatória na mesma rede social.