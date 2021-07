Julho é o segundo mês do ano com menor número de pacientes com covid-19 na BA

A queda nos números da pandemia fez o mês de julho se tonar o segundo menor em número de pessoas infectadas com o novo coronavírus na Bahia. A novidade foi apresentada pelo governador Rui Costa durante a entrega de 43 ônibus escolares no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, nesta quinta-feira (22).

“Felizmente, nós comemoramos essa semana o segundo menor número de contaminados desde o início do ano. O menor número foi no mês de janeiro, cerca de 5 mil casos ativos, e agora alcançamos o segundo menor número. Depois de janeiro, os números dispararam e chegaram a 22 mil no mês de março, e agora, estávamos com 8,8 mil casos na terça-feira [são 9 mil, nesta quinta] e esperamos continuar caindo”, afirmou.

A taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva está em 56% no estado, e a de leitos clínicos em 39%. O governador disse que o resultado é um alívio, mas frisou que a pandemia ainda não acabou. Ele disse que pode flexibilizar restrições, mas que precisa contar com a ajuda da população para evitar que a quantidade de casos volte a subir.

“O número de internados também está caindo, a taxa de ocupação está em queda, mas como algumas cidades realizaram o fechamento de leitos, ela não cai na mesma velocidade. O número de pessoas internadas também está diminuindo. Isso vai dando condições sanitárias de saúde para a gente ir lentamente fazendo o processo de abertura”, afirmou.

O governador contou que está monitorando os dados e que se ocorrer aumento de casos ou risco de colapso pode adotar novas medidas. “A prioridade é a vida”, disse.