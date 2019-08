Juliana Paes fala sobre política e diz que não é 'bolsominion'

Atriz da Globo respondeu comentário de fã

Atualmente no ar da Globo/TV Bahia como a protagonista Maria da Paz na novela das nove A Dona do Pedaço, a atriz Juliana Paes, 40 anos, está na mira de boa parte dos brasileiros que acompanham a vida dos atores e famosos.

E, em tempos de instabilidade polícia, um internauta recentemente comentou sobre a posição da artista. "Chegou aos meus ouvidos que a Juliana Paes é bolsominion. Por favor, que não seja verdade. Mais uma decepção não!", escreveu ele, no Twitter, citando o termo popularmente usado para apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Logo depois, a atriz se pronunciou na rede social.

"Não sou não... minha posição política é beeem particular e vivem querendo me rotular, me colocar em um lado ou outro... Já me acostumei a inventarem coisas sobre mim e você, se me permite um conselho, desconfie de tudo que lê na net! Love Ju", escreveu ela.

Muitos internautas apoiaram a atitude da mocinha de A Dona do Pedaço. "Isso mesmo. Sua posição política é só para você",escreveu uma internauta. "A Ju Paes tem bom senso!", opinou outro fã.

De acordo com a TV Foco, nos próximos capítulos Maria da Paz irá atirar contra o seu marido. A confusão terá início após Rock (Caio Castro), insatisfeito por ter sido acusado de roubo por Josiane (Agatha Moreira), decidir investigar a aspirante a digital influencer para descobrir algum podre dela e reverter a situação.

Com isso, Rock fará uma parceria com Zé Hélio, que conseguirá colocar um aplicativo de espionagem no celular de Josiane e descobrirá que ela tem um caso amoroso com o próprio padrasto. Sem perder tempo, o namorado de Fabiana (Nathalia Dill) procurará Maria da Paz para alertar a empresária do que está acontecendo bem debaixo do seu nariz.

“A Josiane não é nada que você pensa”, disparará o boxeador. “Eu sou mãe dela, eu conheço minha filha”, rebaterá Maria da Paz. “Você é tonta, Maria da Paz. Tonta. Nunca… Nunca pensou que seu marido…”, tentará iniciar Rock, que será interrompido pela boleira. “O que você tá insinuando?”, questionará ela. “O que você entendeu!”, finalizará Rock.

Desesperada, Maria da Paz correrá para a casa de Marlene (Suely Franco). Lá, ela desabafará sobre o medo de descobrir alguma coisa ruim. Depois de algum tempo, as cenas seguintes de A Dona do Pedaço mostrarão Josiane implorando pra receber uma visita de Régis em seu quarto. O personagem de Reynaldo Gianecchini falará que ama Maria da Paz, mas ainda assim cederá as investidas de Jô e irá até seu quarto. Maria da Paz estará na cozinha quando ouvirá barulhos. Ela então sairá armada pensando que alguém invadiu a sua casa.

A protagonista irá até a cozinha, mas não encontrará nada lá. Preocupada com a filha, irá até o quarto de Josiane ver se está tudo bem com ela. É aí que Maria da Paz ouvirá gemidos e ficará sem chão. Ela vai entrar com tudo no quarto e flagrará Régis e Josiane transando. Logo vai partir pra cima do marido, pensando que ele seduziu a sua filha. “Larga minha filha, desgraçado. Larga!”, gritará Maria da Paz, tirando Régis da cama e apontando uma arma contra ele.

Josiane ficará desesperada e pedirá calma para a sua mãe. No entanto, a boleira deixará seu sangue Ramirez falar mais alto e atirará contra Régis. Ele será levado pela ambulância e Maria da Paz será presa. Ela, aliás, assumirá o crime e falará que atiraria pela segunda vez se fosse preciso.