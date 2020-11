Juliana Paes reclama de fila no aeroporto no Rio: 'Meio absurdo'

A atriz Juliana Paes compartilhou uma cena mostrando fila no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, reclamando do tamanho. A atriz acabou de voltar de férias nas Maldivas.

"Gente olha que irado que está a fila. Vocês estão vendo a galera começando lá? (...) Isso aqui é fila, temos que dar a volta lá...", diz Juliana.

Ela reclamou da demora para um embarque para voo no próprio país. "Fila de uma hora para embarque doméstico! Só eu acho meio absurdo?", questionou. "Não sei o que está acontecendo não Brasil", brincou.

Depois de 45 minutos, ela disse que seu voo tinha sido encerrado. "O que temíamos aconteceu. A fila venceu o fight".

Nas redes sociais, a atriz compartilhou na última semana um vídeo da recepção assim que chegou em casa, com direito a muitos beijos e braços.

Ela aparece no vídeo de mãos dadas com os filhos, em frente a uma árvore de natal. As crianças mostram a alegria de reencontrar a mãe, pulando e gritando "mamãe".