Juliana Paes se confunde e faz Maria da Paz dizer palavrão em 'A Dona do Pedaço'; veja

Foto: Reprodução

Um momento constrangedor foi ao ar no capítulo desta quarta-feira (16) de "A Dona do Pedaço". Juliana Paes, que interpreta a protagonista Maria da Paz, se confundiu com o texto da novela e acabou dizendo, sem querer, um palavrão que acabou indo ao ar.

Em uma das cenas, em que Maria da Paz conversava com Amadeu (Marcos Palmeira) e Joana (Bruna Hamú) sobre o relacionamento da personagem com Rock (Caio Castro), a protagonista disparou uma palavra de baixo calão em referência ao órgão sexual masculino.

"Antes o rapaz pedia em namoro. Agora, é só dizer que quer conhecer e pronto... rôla", disse Maria da Paz. Entretanto, de acordo com o blogueiro Leo Dias, no roteiro da trama, a expressão correta era 'rola', do verbo rolar, mas Juliana parece ter se confundido e acabou usando a palavra obscena no lugar.

Foto: Reprodução

O erro não foi detectado pelo diretor que comandava a cena e nem cortado pela equipe de edição. A falha acabou virando um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, e o vídeo com a cena logo viralizou. Incrédulos, os telespectadores se perguntavam se tinham, de fato, ouvido o que Maria da Paz disse.

Veja cena: