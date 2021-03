Juliette bate recorde no Instagram ao atingir um milhão de likes em seis minutos

Juliette é o maior fenômeno das redes sociais no BBB 21. Com 17 milhões de seguidores, ela está atrás apenas de Viih Tube - cuja fama precede o reality. A mobilização virtual em torno da paraibana atingiu uma nova grande marca, desta vez um recorde mundial: a foto a alcançar 1 milhão de likes em menos tempo, apenas 6 minutos.

O post premiado foi publicado logo após a eliminação de Sarah, com 76,76% dos votos, na noite desta terça-feira (30).

“Cacto faz isso? Faz? Obrigada do fundo do coração de cada adm por todos os votos e pela torcida fiel de vocês. Junto, a gente tem conseguido fazer coisas extraordinárias. Obrigada! E, como sempre, vale lembrar que o que é do jogo fica no jogo. Independente de tudo, Sarah foi uma pessoa especial pra Juliette no BBB. Queremos que respeitem o momento. O jogo acaba, a vida continua. Sorte, sucesso e respeito por ela, por favor”, diz a descrição da imagem que já está beirando os 4 milhões de likes.

O engajamento foi uma resposta dos fãs às insinuações de que grande parte dos seguidores da advogada eram comprados ou "robôs". Com o número, a sister superou artistas internacionais, antes detentoras do recorde com 7 minutos, como Billie Eilish e Selena Gomez.