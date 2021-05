Juliette conta rotina hospedada no 'quarto do sexo' de Anitta: 'Crises de riso'

Após experimentar o quarto cordel e quarto colorido no BBB, Juliette está passando uma temporada no 'quarto do sexo' na casa de Anitta.

"Eu tenho crises de riso, porque durmo com mainha nele. Fico pensando: 'Que tristeza! Eu, aqui, deitada com a minha mãe! Pelo menos, evita pensamentos coisados'", disse ela em entrevista ao jornal Extra.

O cômodo na mansão da 'Poderosa' lembra uma boate, com luzes neon e adereços para serem utilizados na hora H.

Juliette não é a primeira famosa a se deparar com o cômodo na casa de Anitta. Ano passado, Gkay também com o local erótico.

"Será que a Anitta é Christian Grey (de Cinquenta tons de cinza)? Minha gente, Anitta é o Christian Grey!", exclamou, na época, a comediante ao se deparar com algemas e outros brinquedos sexuais no quarto de decoração escura e luzes neon.