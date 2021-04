Juliette Freire está nos planos da Globo após o BBB21, diz colunista

A advogada e maquiadora Juliette Freire, participante do Big Brother Brasil 21, está nos planos da Globo para a programação da emissora. Desde janeiro último, quando entrou na casa do BBB, a paraibana passou de três mil seguidores para 21,5 milhões no Instagram. Em enquete realizada pelo O POVO, Juliette foi a mais votada para ser a ganhadora de R$ 1,5 milhão.

Com o salto na popularidade, Juliette já é a terceira participante mais seguida na plataforma. Ela tomou o lugar de Rafa Kalimann (BBB20) e só fica atrás de Sabrina Sato (BBB2) e Grazi Massafera (BBB5).

Só da última edição do BBB, a Globo contratou Babu Santana e a campeã Thelminha, além de Kalimann. Com informações da coluna Zapping, da jornalista Cristina Padiglione, no portal Folha de S.Paulo.

