Juliette leva criança no colo em Salvador e mãe se desespera: 'Devolve meu filho'

Quem já chegou a Salvador, também para se apresentar na programação do São João da Bahia, no Parque de Exposições, dividindo o palco com atrações como Luan Santana, é Juliette. "Estou muito feliz! Amo muito esse lugar", falou a cantora ao desembarcar na cidade, nesta quarta-feira (29), causando alvoroço já no aeroporto, inclusive protagonizando uma cena inusitada com uma criança que não queria largá-la.

O que ela não esperava é a mãe do menino ficasse desesperada ao ver a cantora andando com o pequeno nos braços sendo rodeada de seguranças. Em um vídeo, que viralizou nesta noite, a moça aparece correndo atrás da artista e esbravejando para que ela devolvesse a criança.

“Não leva o meu filho não, minha gente, devolve o meu filho”, grita a mãe do menino. Assista ao momento abaixo:

a criança agarrada na juliette e a mulher desesperada falando “é meu filho, devolve” achando que iam levar ele embora mesmo KKKKKKKKKKKKKKKKKKpic.twitter.com/3oRHHJiZbP — brenda ???? (@ticorilofreire) June 29, 2022

Mais tarde, a ex-BBB brincou com a situação. "Meu nome é Nazaré", tuitou ela, fazendo referência à novela Senhora do Destino.

Nas primeiras horas na capital baiana, Juliette aproveitou para comer uma moqueca, reservada em seu quarto de hotel. Sua apresentação aberta ao público é nesta quinta-feira (30), quando divide o palco com artistas como Adelmário Coelho, Calcinha Preta, Geraldo Azevedo e Solange Almeida.

