Junho chegou: CORREIO promove lives para comemorar o São João

Você aí que ficou triste porque não vai ter festa de São João por causa das medidas de combate à propagação do novo coronavírus pode começar a se preparar para curtir seu forrozinho de lei. É que o jornal CORREIO está preparando uma série de lives com algumas das melhores atrações juninas para animar os fins de semana que antecedem os dias 23 e 24 de junho, quando se comemora o São João.

A ideia é fazer com que o público aproveite, de sua casa, shows especialmente elaborados para não deixar ninguém órfão do forró. As apresentações acontecem sempre às sextas e sábados de junho, às 19h, no Youtube do CORREIO. Na sexta (5), tem Fulô de Mandacaru, e no sábado (6), Del Feliz. No dia 12 é a vez da Estakazero, enquanto no dia 13 tem Flor Serena. No dia 19 tem Zelito Miranda, e Adelmário Coelho encerra no dia 20.

O jingle da campanha, que já está no ar, foi desenvolvido pelo publicitário Marcelo Caetano. "Eu precisava alivanhar o que o nordestino sente pelo São João, comunicar que o CORREIO ia fazer as lives, frisar que o arrasta-pé e ia ser em casa e festejar a participação de grandes nomes. Foi um desafio, mas eu confesso que um foir um dos trabalhos que mais me deu prazer depois de pronto. O coração do poeta bateu forte ao ver a letra cantada por toda essa gente que representa o nordestino".