Juninho Capixaba aprova treinos em casa e projeta 'voltar melhor'

Já se passaram mais de 60 dias desde que o Bahia entrou em campo pela última vez em 2020. Com as competições paralisadas, o jeito que clubes e e jogadores encontraram para manter a forma foi os treinos em casa. E é isso que o elenco tricolor vem fazendo.

Através de grupos no WhatsApp, os atletas são orientados pela comissão técnica. Titular em todos os dez jogos do time principal no ano, o lateral Juninho Capixaba aprovou a medida e disse que pela intensidade dos treinos, pode voltar ainda melhor quando a pandemia acabar.

"Eu tenho feito trabalho de força, trabalhos físicos que me mantém bem e acho que se eu continuar fazendo da forma que o clube tem me passado eu vou voltar bem ou ainda melhor", disse o jogador, reconhecendo que tem sido tempos difíceis.

"Esse período tem sido bastante complicado, não só para mim, mas para todos os atletas, e acho que após a primeira semana de quarentena a forma física já aparentava estar sendo afetada. Junto com o clube, não só eu, mas outros jogadores também, tomaram a iniciativa para manter a forma", continua.

De volta ao tricolor após passagens por Corinthians e Grêmio, Juninho reconhece quem esse tem sido o melhor momento da carreira. Além da titularidade absoluta, o lateral é o segundo em assitências na equipe, com dois passes para gol, e já balançou as redes na temporada.

"Eu avalio como um dos melhores da minha carreira, tenho mantido uma regularidade nos jogos e espero manter isso até o final da temporada para conquistar coisas grandes", disse.