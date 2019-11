Juninho diz que Bahia precisa corrigir erros para voltar a vencer

O momento do Bahia no Campeonato Brasileiro não tem animado os torcedores. Apesar de estar a quatro pontos do G6 e se manter na briga por uma vaga na Copa Libertadores, o tricolor não sabe o que é vencer há quatro jogos. No período, foram três derrotas (duas em casa) e um empate. O jejum nos jogos como mandante também é grande e já dura quatro jogos. Por isso, o duelo contra a Chapecoense, nesta quarta-feira (6), às 21h30, na Fonte Nova, será fundamental para o tricolor reencontrar os caminhos da vitória.

Nesse processo em busca da volta por cima, a defesa vai ter papel fundamental. Pelo menos é o que pensa o zagueiro Juninho. Para ele, o tricolor precisa restabelecer o equilíbrio defensivo perdido nas últimas rodadas. No segundo turno, o Esquadrão foi vazado 13 vezes em 11 jogos.

"Temos que corrigir vários erros que a gente vem cometendo ali atrás. Sabemos que muitos gols que sofremos foram por conta de erros nossos, coisa que não vinha acontecendo. A fase era muito boa e alguns erros que a gente vinha cometendo não apareciam porque não se transformavam em gols, mas hoje eles estão se transformando em gols", explicou o defensor tricolor, afirmando ainda que a melhor forma de reverter o momento ruim é ganhando os jogos.

"Superar é ganhando, não tem outra palavra. A torcida vai de acordo com o momento do time, e o momento não é bom. Temos que entender isso, mas não podemos nos desesperar. Temos que manter a cabeça no lugar e conquistar os três pontos", disse ele.

Retornos

Contra a Chapecoense, o Bahia vai ter os retornos de Gregore e Ronaldo. Os dois cumpriram suspensão contra o Cruzeiro e desfalcaram o tricolor na última rodada. Enquanto Ronaldo deve ficar como opção no banco, Gregore volta à equipe titular ao lado de Flávio. Para Juninho, o retorno é importante, já que o camisa 26 dá mais segurança defensiva ao Esquadrão.

"Dá uma segurança maior, é volante de contenção, fica mais para ajudar na marcação, enquanto o João e Flávio saem mais. Isso vai ser fundamental. A volta dele é importante, a gente sabe do jogador que a gente tem e ele nos ajuda muito na marcação", afirmou Juninho.