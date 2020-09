Juninho é expulso e desfalcará o Bahia contra o Corinthians

Em início de trabalho no Bahia, o técnico Mano Menezes terá problemas para a sua segunda partida à frente do Esquadrão. O zagueiro Juninho foi expulso já nos acréscimos do duelo com o Atlético-GO neste domingo (13).

Na estreia do treinador, o tricolor perdeu por 1x0 para o Dragão no Estádio de Pituaçu. O resultado negativo ampliou o jejum da equipe na Série A, que chega a sete partidas, com quatro derrotas e três empates. O tricolor tem 9 pontos e está em 16º, à beira do Z4.

Juninho teve uma dividida com o atacante Matheus Vargas na lateral do campo aos 46 minutos da etapa final. O árbitro interpretou, com o auxílio do VAR, que o zagueiro acertou o adversário com a mão. Com isso, aplicou o cartão vermelho direto.

O próximo duelo é com o Corinthians, na quarta-feira (16), às 21h30, na Neo Química Arena. O Timão também está em crise, vindo de duas derrotas seguidas e com técnico interino.

Sem o titular da zaga, Mano tem à disposição os reservas Wanderson e Ignácio. Lucas Fonseca, que seria outra opção, ficou de fora do duelo deste domingo por causa de uma gripe. Por enquanto, ele é dúvida para o duelo com o Corinthians.

O outro Juninho da equipe, o Capixaba, lateral esquerdo, analisou a derrota do Bahia para o Atlético-GO na estreia de Mano: