Juninho prega cautela ao Bahia contra o CSA: 'Não vai ser fácil'

Apenas cinco gols marcados em todo o Campeonato Brasileiro - menos que Gilberto, atacante do Bahia, sozinho. Além disso, os 23 gols sofridos se somam a apenas duas vitórias em 16 jogos e está explicado o motivo do CSA, próximo adversário do tricolor, ser o vice-lanterna da competição. O Bahia é oitavo colocado com 24 pontos.

O cenário aparentemente tranquilo, já que o Bahia receberá os alagoanos na Fonte Nova, sábado (31), é motivo para ter atenção dobrada. Pelo menos é o que afirmou o zagueiro Juninho antes do treino desta terça-feira (27).

Titular desde que chegou ao Fazendão, Juninho aposta em defesa sólida e ataque inteligente para conseguir vencer a segunda consecutiva - algo que o tricolor conseguiu fazer uma única vez neste campeonato quando bateu Fluminense (3x2) e Grêmio (1x0).

Desfalques

No treinamento desta terça, Roger Machado teve as ausências de Rogério, Élber e Shaylon. O primeiro fez um trabalho de aprimoramento físico com o preparador Paulo Paixão. Ele não entra em campo desde junho e, no período, passou por uma cirurgia no ombro.

Os outros dois foram poupados por razões médicas. Élber reclamou de desconforto muscular e sequer foi a campo; Shaylon até pisou no gramado do Fazendão, mas de chinelos: o meia fez um tratamento odontológico e foi poupado.

Por outro lado, Roger teve as presenças dos laterais Moisés e Nino Paraíba no treino tático que comandou em campo reduzido. Primeiro os atletas foram divididos em quatro equipes que se enfrentaram no golzinho. Logo depois, os goleiros entraram em cena para uma atividade similar.

*Sob supervisão do editor Herbem Gramacho