Juntos, Gil e BaianaSystem fazem show de graça em Salvador

Gilberto Gil e BaianaSystem fazem um show juntos no dia 3 de novembro, no Parque de Exposições, como parte do projeto Encontro Tropicais. A informação é da coluna Alô Alô.

O show trará as duas atrações separadas, mas está previsto que cantem cerca de sete músicas juntos - as canções virão dos dois repertórios.

A apresentação será gratuita, mas terá acesso controlado através de um site que ainda será divulgado. O patrocínio é da Devassa.

Grammy latino

Tanto Gil quanto a Baiana estão entre os indicados ao Grammy Latino, revelados na última semana. Gil concorre na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, com Ok Ok Ok, ao lado de nomes como Jards Macalé, Nana Caymmi e Zeca Baleiro. A BaianaSystem aparece em Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa com O Futuro Não Demora. A disputa é com Pitty, Liniker e Os Caramelows, Chal e The Baggios.

A premiação acontece em Las Vegas, nos EUA, em 14 de novembro.