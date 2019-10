Justiça aceita pedido de recuperação da Enseada

A Justiça do Rio de Janeiro aceitou anteontem o pedido de recuperação judicial da Enseada Indústria Naval, abrangendo um volume de créditos de R$ 2,3 bilhões, de acordo com informações de bastidores. Ao contrato da operação de recuperação extrajudicial, que foi tentada pela empresa, que é dona do Estaleiro Enseada, Maragogipe, no Recôncavo Baiano, esta operação envolve a totalidade das dívidas da empresa. Outra diferença em relação à movimentação anterior é que agora, será definido um administrador judicial, que vai fiscalizar o cumprimento do plano de recuperação da empresa. O objetivo de qualquer processo de recuperação judicial é evitar o fechamento da empresa e os consequentes prejuízos à sociedade, como perda de empregos e da geração de renda da atividade.

O gigante

Um dos maiores investimentos privados da história do Brasil, a Enseada chegou a empregar 9 mil pessoas no pico de obra, mas foi impactada pela crise na construção naval e o cancelamento de projetos que estavam em execução, reflexos da Operação Lava Jato. Hoje, quem olha o horizonte na Foz do Paraguaçu ainda vê de pé o enorme guindaste Goliath (Golias, em inglês). Não caiu, como o original bíblico, o que mantém viva a esperança de algum dia voltar a vê-lo em operação.

Reflexo da Avianca

A ocupação média dos hotéis em Salvador em setembro foi de 62,62% – 0,84 pontos percentuais abaixo que o registrado no mesmo período do ano passado, de acordo com pesquisa da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (FeBHA). Para o presidente da entidade, o resultado, que “reflete estabilidade”, é positivo diante do contexto. “Eu considero os números positivos diante das turbulências que enfrentamos com a quebra da Avianca e com a cartelização de preços das companhias aéreas”, explica. Silvio Pessoa diz que as perspectivas para o verão que se aproxima são bem positivas. “Somente agora estamos nos recuperando, acredito em uma crescente procura, com a economia começando a rodar forte”, diz.

Bravo assume operação em MG

A Bravo Caminhões e Ônibus, concessionária da Volkswagen (MAN Latin America) na Bahia, foi nomeada pela montadora para assumir a concessão da marca na Zona da Mata, em Minas Gerais. A nova operação da Bravo vai gerar cerca de 60 oportunidades de empregos diretos, contribuir com a economia local e gerar um volume de negócios acima de R$50 milhões em 2020. A expansão acontece ao mesmo tempo que a empresa baiana comemora 25 anos de mercado e caminha para o 15º ano na liderança na venda de veículos pesados na Bahia.