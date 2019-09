Justiça de MG mantém absolvição do cunhado de Ana Hickmann

A Justiça de Minas Gerais manteve nesta terça-feira (10) a absolvição do empresário Gustavo Correa, cunhado da apresentadora Ana Hickmann. Ele já tinha sido absolvido em primeira instância da acusação de matar Rodrigo Augusto de Pádua, autodeclarado fã que invadiu o quarto de hotel da apresentadora em 2016, em Belo Horizonte. O Ministério Público de Minas Gerais recorreu e hoje a decisão da Justiça foi a favor de Gustavo.

Gustavo acompanhou o julgamento do recurso, em audiência que começou por volta das 13h30. O desembargador Júlio César Lorens, relator, votou pela absolvição e os outros dois votos seguiram o relator.

Ana Hickmann comemorou o resultado em rede social. "Mais uma vez a justiça foi feita", escreveu.

Gustavo afirmou que ficou aliviado com a decisão e diz que o "pesadelo acabou".

"Foram três votos a zero. No meu entendimento de leigo, com tudo que o [advogado] Fernando José da Costa tentou me explicar, parece que vai ter fim. Eu vim confiante, mas não vim com o jogo ganho. A gente nunca sabe o que pode acontecer, a gente só pode falar pela nossa cabeça. Mas a gente sentiu um sentimento de alívio muito grande", disse o empresário.