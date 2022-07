Justiça decreta prisão de segundo suspeito de atirar em nutricionista

O segundo suspeito de participar de uma tentativa de assalto que terminou com a nutricionista Esperança Cedraz Brandão, de 37 anos, atingida por um tiro no rosto, foi identificado e teve o mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário. A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta terça-feira (26). O homem, no entanto, está foragido.

Também nesta terça, a Polícia Militar realizou a condução de um homem ligado ao primeiro suspeito de envolvimento no caso, que já havia sido detido no mesmo dia do crime. Este conduzido foi apenas ouvido na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos por ter relação com o preso.

Esperança foi baleada quando estacionava o carro na Rua Olga Benário, próximo do Hospital Santa Izabel, onde trabalha há 14 anos. Após ser baleada, ela chegou a pedir ajuda a pessoas que estavam no local e recebeu atendimento médico na própria unidade hospitalar. A nutricionista passou por cirurgias e recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) nesta segunda-feira (25).

De acordo com o hospital, ela tem um quadro estável. No domingo (24), a irmã dela Rita Brandão comentou sobre a recuperação da cirurgia. “Esteticamente, o rosto [está] perfeito. Até essa segunda, ela deve sair da UTI para o apartamento. Esperança se encontra falante e fora de risco de morte. Sem respirador. Provavelmente, [terá] alta hospitalar nesta semana que se inicia”, disse Rita.