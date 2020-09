Justiça desmente Thiago Salvático e diz que Gugu era amante de chef

Thiago Salvático e o empresário Guilherme Stangherlin tiveram um relacionamento amoroso contínuo e duradouro, reconheceu a Justiça. Há três meses o colunista Leo Dias publicou prints de conversas entre os dois, que denotavam a existência da relação.

Thiago se apresenta como ex-namorado de Gugu Liberato, afirmando que ambos tinham uma relação de oito anos. Com a decisão da magistrada fica explícitio que o chef de cozinha mantinha uma vida dupla, visto que seu relacionamento com Guilherme teria tido uma duração de cinco anos.

O processo tramita no judiciário do Estado de Santa Catarina e em segredo de Justiça. Uma audiência será feita para ouvir testemunhas e, se for reconhecido que as partes tiveram um relacionamento público e com constituição de família, deverá ser feita a divisão dos bens, que havia sido recusada por Thiago.

“O processo é para o reconhecimento da minha história da união que vivíamos. E, com o reconhecimento, vem a divisão dos bem que adquirimos juntos no tempo que estávamos casado”, afirmou Guilherme ao colunista Leo Dias.

Thiago havia desmentido Guilherme, dizendo que ele era apenas seu funcionário e que nunca tiveram relacionamento amoroso. Em conversa com a coluna, Guilherme disse que não reconhece a pessoa com quem viveu por 5 anos.

“Eu desconheço esse Thiago, jamais imaginaria que passaria por essa situação”, revelou. Os dois se conheceram no início de 2016, em uma sorveteria na Alemanha, e chegaram até a morar juntos em um apartamento que compraram, mas estava em nome de Salvático.

Nesse período, os dois adquiriram “duas sorveteria na Alemanha, móveis e imóveis”, segundo informou o empresário.