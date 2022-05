Justiça encontra contas de Latino zeradas ao cumprir bloqueio, diz colunista

A Justiça do Rio se deparou com o saldo zerado nas contas dos cantor Latino ao cumprir uma ordem de bloqueio. O objetivo era garantir o pagamento de uma dívida, atualmente no valor de R$ 515.580,49, correspondente a dívidas do condomínio. As informações são da coluna do Ancelmo.

Segundo o blog, a ordem de bloqueio aconteceu em março, depois de Latino não cumprir acordo para pagar parte da dívida com o condomínio Quintas do Rio.

A associação que administra o condomínio tenta desde 2016 receber os pagamentos com ajuda da Justiça. Em novembro do ano passado, o juiz Marcelo Nobre de Almeida, da 7ª Vara Cível do Rio, deu 15 dias para que o cantor quitasse a dívida.

Ainda de acordo com o blog, um ano antes as partes haviam fechado um acordo para pagar R$ 304 mil, mas o artista não cumpriu com o combinado.