Justiça manda bloquear até R$ 7 milhões de Belo por dívida com ex-jogador Denilson

A novela envolvendo uma dívida do cantor Belo com o ex-jogador Denílson ganhou um novo capítulo nesta semana após o Tribunal de Justiça de São Paulo determinar que até R$ 7 milhões que sejam arrecadados com os ingressos de um show do pagodeiro, previsto para agosto, sejam entregues para o hoje comentarista esportivo.

O show será de Thiaguinho e Belo e acontecerá no dia 20 de agosto em São Pauço. Os ingressos da pista custam a partir de R$ 75.

A decisão, segundo o g1, diz ainda que deve ser informada à Justiça a quantidade de ingressos vendidos e quais os valores arrecadados. A defesa de Belo já entrou com recurso.

A dívida começpu em 1999 quando Denilson comprou os direitos comerciais do grupo Soweto, mas, em seguida, Belo anunciou a saída da banda, em 2000, para seguir carreira solo.

O ex-jogador levou o caso para a Justiça e em diversas vezes já cobrou a dívida publicamente do cantor.