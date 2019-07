Justiça obriga Globo a recontratar jornalista Izabella Camargo

A Globo terá que recontratar a jornalista Izabella Camargo após determinação da justiça. A profissional foi demitida em dezembro, após retornar de licença médica por causa da síndrome de burnout, que ocorre por excesso de trabalho.

De acordo com a VEJA, um oficial levou hoje, por volta das 13h30, a notificação que informa a decisão judicial. Izabella foi apresentadora da previsão do tempo dos telejornais Hora 1 e Bom Dia, Brasil, que vão ao ar respectivamente de madrugada e pela manhã, durante seis anos. Devido aos horários da grade, ela precisava trocar o dia pela noite.

Para o juiz do trabalho José Aguiar Linhares Lima Neto, da 24° Vara do Trabalho, a OMS (organização Mundial de Saúde) considera a síndrome como doença relacionada ao trabalho, sendo a demissão nula porque ocorrida no período de estabilidade. Ela não poderá trabalhar no período da madrugada, para evitar o agravamento do problema.

“Sofri muita incompreensão. Entre um sintoma e outro, levava laudos para meus chefes pedindo só uma mudança de horário. Voltei de uma licença médica e fui dispensada. Uma doença assim não é bem-vista nas empresas. Algumas preferem até dizer que o funcionário quebrou o pé a confirmar a síndrome”, disse Izabella à VEJA em janeiro.

Depois de deixar a emissora, ela havia trabalhado na comunicação do Ministério da Ciência e Tecnologia.