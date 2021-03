Justiça ordena quebra de sigilo bancário do apóstolo Valdemiro Santiago

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) autorizou a quebra do sigilo bancário do apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. O objetivo da decisão é investigar se o patrimônio da instituição religiosa se mistura com o do seu fundador.

Além do sigilo bancário de Valdemiro, também será quebrado o de Mateus Machado de Oliveira, presidente em exercício da igreja.

A situação deriva de um processo aberto por um proprietário de um imóvel na cidade de Guararema, no interior do estado de São Paulo, que quer cobrar cerca de R$ 22 mil em aluguéis não pagos pela igreja. O homem que ingressou com a ação quer que Valdemiro e Mateus sejam responsabilizados pela dívida.

Ambos alegam que a dívida é da igreja, logo não poderiam ser atingidos pela cobrança. A defesa do fundador da Igreja Mundial afirma que Valdemiro não faz parte do contrato social da igreja, tampouco assinou contrato de locação como fiador.

De acordo que homem que está processando Valdemiro, o apóstolo leva uma vida "nababesca" enquanto a igreja responde a mais de mil processos por dívidas não pagas, resultando numa clara tentativa de ocultação de patrimônio.

A quebra de sigilo, segundo a juíza Mônica Di Stasi, da 3ª Vara Cível de São Paulo, se dará apenas em relação ao período de vigência do contrato, que compreende entre 28 de agosto de 2018 até 26 de janeiro de 2021.