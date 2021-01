Justin Timberlake confirma o nascimento do segundo filho com Jessica Biel

Resguardados durante a quarenta, Justin Timberlake e a atriz Jessica Biel tiveram seu segundo filho, Phineas. A notícia foi confirmada durante a participação do ator e cantor no programa Ellen DeGeneres Show, onde contou: "Ele é incrível e tão fofo".



Casados há nove anos, Justin e Jessica tiveram seu primogênito, Silas, em 2015. "É ótimo e Silas está super empolgado", disse Timberlake. Já a rotina da casa muda com um bebê: "ninguém consegue dormir, mas estamos emocionados e não poderíamos estar mais felizes."



O músico disse que está trabalhando em novas canções e passa o máximo de tempo possível com a família. "Eu tenho feito sessões curtas de duas semanas de cada vez", contou. "Acho que estou chegando perto de talvez ter um álbum pronto".