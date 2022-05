Kailia Posey, famosa por memes, morre aos 16 anos em acidente de carro

Estrela de um reality infantil e dona de expressões conhecidas nas redes sociais, a jovem Kailia Posey, de 16 anos, morreu em um acidente de carro após deixar uma festa para estudantes. O portal "Page Six" informou que o acidente aconteceu em Las Vegas.

“Não tenho palavras nem pensamentos. Uma linda menina se foi. Por favor, nos dê privacidade enquanto lamentamos a perda de Kailia. Meu bebê para sempre”, publicou a mãe de Kailia, Marcy Posey Gatterman.

Posey ganhou fama após estrelar a série “Toddlers and Tiaras”, do canal TLC, que acompanha famílias de crianças em concursos de beleza, com edições entre 2009 a 2013. A jovem se tornou um meme popular depois que foi pega sorrindo em uma das cenas do reality show.

Ela já acompanhava os concursos durante toda a infância e adolescência, tendo competido, mais recentemente, pelo título de Miss Washington Teen USA, em fevereiro. Entre as premiações que recebeu, Posey ganhou o título de Miss Lynden Teen USA no ano passado.