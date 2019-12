Kannário, Alok e Safadão se apresentam no terceiro dia do Festival Virada

A terceira noite do Festival Virada Salvador, nesta segunda-feira (30), começa com o “Príncipe do Gueto". Igor Kannário faz a swingueira do pagode baiano e entoa lançamentos como “Maloqueiro ousado” e “Voltei, tô na pista de novo”. Além de outros sucessos que fazem parte da sua carreira. A animação dos intervalos dos Pocket da Virada fica sob o comando do FitDance, DJ Avinho e DJ Raiz.

A batida envolvente e o swing do Harmonia do Samba também vai está presente no Festival Virada Salvador, nesta noite. Além de fazer a mistura do pagode baiano com a Axé Music, romântico e o samba de roda, o grupo comandado por Xanddy promete novos sucessos como “Churrasco” e músicas que marcaram a história da banda.

Em seguida, Alok chega ao palco com as batidas da música eletrônica para agitar ainda mais a festa. Entre as canções que prometem embalar o público estão "Hear me now", "Favela", "Table for 2" e "Never let me go".

Já o embaixador Gustavo Lima apresenta o sertanejo universitário para embalar os corações apaixonados com os sucessos do novo DVD “O embaixador in Cariri”. “Milu”, “Quem traiu levou” e “Cem mil” são algumas das músicas que farão parte do repertório.

O forró eletrônico de Wesley Safadão também sacode a Arena Daniela Mercury e fazer a galera cantar ao som de “Só pra castigar”, “Solteiro Fiel” e “Raparigueiro da roça”. E, por fim, o público curte a levada do Psirico, com Márcio Victor trazendo as novidades do verão do “Psi” como “Tá quente”, “Paradinha do Instagram”, entre outros sucessos.