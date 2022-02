Karol Conká comenta 'baldada' de Maria em Natália no BBB: 'Nem eu fui tão agressiva'

A cena de Maria dando uma "baldada" na cabeça de Natália durante Jogo da Discórdia, na noite desta segunda-feira (14) no BBB22, segue movimentando a web. Até Karol Conká, talvez a vilã mais odiada da história do programa, se posicionou, dizendo que nem ela faria isso.

Em um post feito por Lumena Aleluia, sua colega de confinamento no BBB21, a cantora deixou recado sobre a atitude de Maria na noite da segunda. Nas imagens, a baiana aparece batendo em uma porta com um balde em mãos pedindo para conversar com a atriz sobre o que ela fez com Natália Deodato.

Karol Conká comentou: "Nem Jaque Patombá, no auge da animosidade, foi tão agressiva assim num jogo da discórdia", pontuou.

Lumena ainda completou: "Karol Conká não autorizou isso, viu gente?".