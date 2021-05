Karol Conká lança música nova logo após a final do BBB21

A rapper Karol Conká já definiu o próximo passo após o fim da 21ª edição do Big Brother Brasil. Na madrugada de hoje, 4 de maio, para amanhã, 5, a curitibana lança novo single, a música "Dilúvio". A nova obra chega logo após apresentação da cantora no programa de despedida da temporada, em noite que terá ainda shows de Pocah, Projota e Rodolffo, outros cantores que integraram o grupo "Camarote" do BBB 21.

Eliminada com 99,17% de rejeição, recorde mundial do programa, a artista estrelou o documentário "A Vida depois do tombo", lançado na última semana no Globoplay. Apesar das críticas e rejeição nas redes sociais, a produção foi sucesso de audiência na plataforma de streaming, consolidando recorde de visualizações em 24 horas.

Karol já revelou ter finalizado seu próximo álbum, elaborado em parceria com o produtor musical RDD e com DJ Hadji. O disco, que começou a ser produzido antes do BBB, foi finalizado ao longo de duas semanas após a eliminação da artista, contando com novas letras que refletem a experiência da Karol na atração global.

Apesar de ter explodido nacionalmente somente em 2015, com o hit "Tombei", a carreira da artista começou ainda no início dos anos 2000. Ainda na adolescência, a rapper lançou o EP “Karol Conka” (2001). Mas, por causa de uma gravidez inesperada e de problemas com sua saúde mental, pausou a carreira por quase 10 anos.

A cantora retornou à ativa em 2011, com “PROMO”. Entre as canções, estão “Melhor Que Se Faz”, “Passo a Passo”, “Me Garanto” e “Boa Festa”. A partir desse momento, a artista passou a ganhar maior visibilidade no cenário da música brasileira.

No ano seguinte, divulgou dois singles que integrariam o álbum “Batuk Freak” (2013). Foram eles: “Boa Noite” e “Gandaia”. Este último recebeu mais de 6 milhões de visualizações no vídeo do Youtube.

Em 2012, lançou uma composição em parceria com Projota, que também integra o grupo “Camarote” no BBB 21. Quando se viram pela primeira vez no programa, os dois se abraçaram. “Nunca imaginei você aqui”, disse a cantora ao rapper. Ele então respondeu: “que bênção, que bênção!”.

Mas foi em 2013 que a artista se estabeleceu no mercado artístico. O disco “Batuk Freak” conta com 12 músicas, como “Corre, Corre Erê”, “Gueto ao Luxo”, “Você Não Vai” e “Sandália”.

Reportagem originalmente publicada em O Povo