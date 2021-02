Karol Conká se desculpa com Carla Diaz após polêmica: 'Estou arrependida'

Uma das grandes polêmicas na casa do Big Brother Brasil foi o boato de que Carla Diaz estava dando em cima de Arcrebiano enquanto ele ainda ficava com Karol Conká. As duas mulheres envolvidas no suposto triângulo amoroso conversaram na madrugada desta segunda-feira (8) para aparar as arestas.

“Eu gosto muito de você, tanto que você sabe, você sente”, fala a cantora para a atriz. Ela rebate: “E você sentiu minha decepção?”.

Karol Conká diz que sim e responde a sister: “No seu lugar, eu estaria muito chateada, surpresa e assustada. Eu pedi para sair (da casa) porque estava com muita vergonha. Fiquei com uma sensação de nojo de mim. Hoje conversando com a Viih Tube, que é tão nova, ela conseguiu captar: o Bill estava me usando por jogo. A Pocah me avisou na festa e tudo ficou potencializado na minha cabeça”.

Carla Diaz relembra que perguntou se a flechada de Arthur na sister havia sido por estratégia de jogo. "A gente teve essa conversa antes, falando que já tínhamos sofrido relacionamentos em que as pessoas se aproximavam por interesse”. Karol desabafa com a atriz: “Eu estava fazendo parte de um circo. Só quero que você entenda que as coisas se maximizam e na minha cabeça comecei a alimentar coisas”.

A atriz questiona se foi ela quem criou essas "coisinhas", e a cantora declara que sim, mas que outras pessoas foram falar para ela. Carla Diaz quer saber quem foram essas pessoas.

Karol esclarece que foi Nego Di, Lucas Penteado e, depois, Lumena. "Eu errei. Eu alimentei ciuminho na minha cabeça”, continua.

“Só quero dizer que estou muito arrependida”, desabafa Karol Conká. "Você me humilhou muito. Eu perdoo você, mas a relação que a gente estava construindo ainda vai demorar um tempo para eu respirar e assimilar tudo", responde a atriz.