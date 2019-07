Katinka Hosszu se torna 1ª mulher tetracampeã mundial de natação

A natação conheceu nesta segunda-feira (22) a primeira mulher a se tornar tetracampeã mundial. Na competição que está sendo realizada em Gwangju, na Coreia do Sul, a húngara Katinka Hosszu, a "Dama de Ferro" das águas, conquistou a quarta medalha de ouro seguida da prova dos 200 metros medley. Com o tempo de 2min07s53, ficou na frente da chinesa Shiwen Ye, prata com 2min08s60, e da canadense Sydney Pickren, bronze com 2min08s70.



Além dos títulos mundiais, Hosszu é a dona da melhor marca da prova na história, de 2min06s12, obtida em 2015. Nas semifinais em Gwangju, a húngara havia sido a primeira colocada com o tempo de 2min07s02.



Outras mulheres tiveram ou ainda têm chance de igualar a marca de Hosszu. Nesta segunda-feira mesmo, a sueca Sarah Sjöström - campeã mundial em 2013, 2015 e 2017 - ficou com a medalha de prata na prova dos 100 metros borboleta ao ser superada pela canadense Margaret Macneil. A diferença dos tempos foi significativa, com 55s83 para Macneil contra 56s22 de Sarah. O bronze ficou com a australiana Emma McKeon, com 56s61.



Nesta quem pode se tornar também tetracampeã neste Mundial é a norte-americana Katie Ledecky. E o seu feito pode ser obtido em dobro, nas provas dos 800 e dos 1.500 metros.

A brasileira Ana Marcela Cunha conseguiu o feito nos 25km da maratona aquática, porém a disputa em águas abertas é considerada uma modalidade distinta da natação em piscina.



Adam Peaty tricampeão

Nos 100 metros peito masculino, o britânico Adam Peaty confirmou o favoritismo e venceu a prova com o tempo de 57s14. Ele, porém, ficou acima do seu recorde mundial, batido domingo, nas semifinais, com a marca de 56s88. A prata ficou com o compatriota James Wilby, com 58s46, e o bronze foi para o chinês Zibei Yan, com 58s63.