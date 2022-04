Kelsor Fernandes é eleito presidente da Fecomércio Bahia

O empresário Kelsor Gonçalves Fernandes foi eleito, por unanimidade, presidente da Federação do Comércio do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), no final da tarde dessa quinta-feira (28), para o mandato 2022/ 2026. A chapa vencedora foi a única que participou da disputa, e a votação ocorreu das 9 às 17 horas. Kelsor era até então vice-presidente da entidade.

O presidente eleito tomará posse no dia 21 de junho, mas já adiantou quais são os pilares que servirão de base para a sua gestão: credibilidade, sustentabilidade e representatividade. A proposta de Kelsor é dar continuidade ao processo de interiorização, que foi uma das bandeiras do seu antecessor, Carlos de Souza Andrade.

“Nossa meta inicial é intensificar a presença do Sistema no interior, concluindo obras em andamento, ampliando serviços em municípios que já contam com unidades Sesc e Senac, e construindo Restaurantes do Comerciário em municípios como Vitória da Conquista e Camaçari”, afirmou o presidente eleito.

Kelsor Fernandes anunciou também que colocará em pauta ações de valorização do sindicato entre os empresários, por meio do “Programa Sim Sindicato”. O leque de câmaras setoriais mantido pela Fecomércio-BA também deve ser ampliado com a instalação de câmaras de Mediação e Arbitragem, Assuntos Trabalhistas e Serviços Imobiliários.

Uma das ambições do presidente eleito é a criação da Policlínica do Sesc, com oferta de consultas e exames subsidiados, em favor do bem-estar dos trabalhadores do setor terciário baiano. Kelsor Fernandes promete ainda intensificar projetos de inovação e tecnologia.

Saiba mais sobre o presidente eleito

Kelsor Gonçalves Fernandes, de 69 anos, atua no ramo imobiliário há cerca de 40 anos e, desde a década de 90, é sócio proprietário da imobiliária que leva o seu nome, administrada em conjunto com os filhos. Ele será o primeiro empresário do setor de serviços a presidir a Fecomércio em mais de 70 anos de história.

Kelsor Fernandes presidirá a entidade até 2026 (Foto: Divulgação)

Ele foi eleito presidente do Sindicato da Habitação (Secovi-BA) em 2010 e promoveu muitas mudanças administrativas. Kelsor foi responsável pela criação de um amplo portifólio de serviços aos empresários do setor, desde síndicos à administradores de condomínios e corretores de imóveis. Foi sob sua gestão que o Secovi-BA se tornou estadual e passou a representar as categorias econômicas do mercado imobiliário da Bahia.

Em 2012, Kelsor foi convidado pelo então presidente Carlos Amaral para integrar a Diretoria da Fecomércio-BA como 1º diretor tesoureiro. Nos pleitos de 2014 e 2018, foi eleito 1º vice-presidente, na chapa única encabeçada por Carlos Andrade. No âmbito da CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, integra a Câmara Brasileira do Comércio e Serviços Imobiliários e a Câmara de Enquadramento e Registro Sindical do Comércio.

Tem, ainda, assentos em entidades como Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb), Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Sebrae e Santa Casa da Misericórdia. Kelsor Fernandes também preside o Conselho Consultivo da Frente Parlamentar das Micro, Pequenas e Médias Empresas, entidade suprapartidária que une parlamentares e líderes empresariais na defesa do microempresário baiano.