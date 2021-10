Kevin O Chris diz que vai processar Erasmo Viana por afirmação sobre beijo gay

Durante uma conversa com outros participantes do reality show A Fazenda, o influenciador digital Erasmo Viana diz já ter visto Kevin O Chris beijando outro homem. O funkeiro, no entanto, não gostou nem um pouco da afirmação e disse que irá processar Erasmo.

“Vi ele beijando um cara. Não ele, outro, o que cantou pra gente aqui na festa”, relatou o influencer. “Kevin O Chris?”, questiona uma participante. “Eu vi, eu vi, lá em Noronha”, completou Erasmo.

No Instagram, Kevin O Chris negou que o beijo tivesse ocorrido. “Se fosse verdade eu teria comentado com um f***-se pra ele”, disse. “Mas já que não foi, vou divulgar uma música nova nos meus stories, porque está bombando depois disso, e já já estou entrando com um processo!”, declarou.