Kim Kardashian entra com pedido de divórcio de Kanye West, diz site

Kim Kardashian pediu divórcio de Kanye West após sete anos de casamento, segundo o site especializado em entretenimento TMZ. A separação acontece amigavalmente, informa ainda o portal.

Kim pediu para que os dois compartilhem a custódia legal e física dos quatro filhos que ela teve Kanye e ele concorda. Ambos estão comprometidos com a ideia de criar os filhos juntos, mesmo separados.

O casamento tem um acordo pré-nupcial e os dois já estão bem adiantados em chegar a um acordo sobre a divisão das propriedades que possuem.

O site diz que Kim e Kanye estão separados de fato desde o segundo semestre do ano passado. A ideia do rapper de se lançar candidato à presidência dos EUA afetou muito o relacionamento dos dois. Na época, os conflitos de família se tornaram públicos quando Kanye fez posts no Twitter em que chegou a chamar a sogra, Kris Jenner, de Kris Jong-Un.

Depois das crises de Kanye, que é bipolar, Kim divulgou um comunicado afirmando que era um momento difícil de família. Mas, na época, ela não quis terminar o casamento porque Kanye não estava bem, diz o TMZ. As diferenças no estilo de vida e políticas acabaram afastando o casal.

Os dois já estão vivendo separadamente há meses - ela está com as crianças na casa na Califórnia e Kanye passa a maior parte do tempo em um rancho em Wyoming.