Kim Kardashian pede para se divorciar de Kanye West, diz site

A socialite Kim Kardashian entrou com um pedido para se divorciar do rapper Kanye West, segundo o site Page Six. Para isso, Kim teria contratado Laura Wasser, advogada que já cuidou do divórcio de celebridades como Britney Spears e Angelina Jolie.

Ainda de acordo com o portal, todo o processo está ocorrendo em sigilo, mas está em andamento.

A socialite, de 40 anos, foi vista sem a sua aliança de casamento e o rapper, de 43 anos, permaneceu em seu rancho durante as festas de fim de ano e não se juntou aos Kardashians para as comemorações. O motivo do cantor ficar no rancho seria para que os dois vivessem vidas separadas e irem discretamente movendo o processo de separação.

Kim Kardashian estaria cansada do comportamento do rapper, que tentou concorrer à presidência dos Estados Unidos em 2020. Já Kanye West estaria cada vez mais desconfortável com a vida exagerada e exuberante da família Kardashian. O maior obstáculo do divórcio seria a casa do casal em Calabasas, Califórnia, que teria sido comprada por 40 milhões de dólares e passou por uma reforma completa de 20 milhões de dólares.

Este seria o terceiro divórcio da socialite, que já foi casada com o produtor musical Damon Thomas entre 2000 e 2004 e com o jogador de basquete Kris Humphries entre 2011 e 2013. Kim e Kanye se casaram em 2014 em uma cerimônia na Itália. O casal tem quatro filhos: North, de sete anos, Saint, de cinco, Chicago, que fará três anos na próxima semana e Psalm, de um ano e sete meses.