Kombi roubada em Salvador é flagrada sendo usada para transporte escolar

Um veículo modelo VW/Kombi, roubado em Salvador, em 2015, foi localizado na noite de segunda-feira (9) sendo usado para transporte escolar, no município de Gandu, no Sul da Bahia. O flagrante foi feito após o condutor do veículo, um homem de 57 anos, ter sido abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele acabou preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Gandu.

Durante os procedimentos de fiscalização, os policiais encontraram indícios de adulterações na documentação do veículo, o que levou a equipe a aprofundar a verificação na Kombi. Com técnicas de identificação veicular, os PRFs perceberam elementos que indicavam outro veículo, da mesma marca e modelo, porém com placas diferentes.

Após consulta ao sistema de dados, os agentes constataram se tratar na realidade de um veículo roubado em março/2015, em Salvador.

A PRF informou que, em 2019, já recuperou mais de 300 veículos furtados, roubados ou adulterados. O combate às fraudes veiculares é uma das áreas de atuação ordinária da PRF e ações pontuais são realizadas sempre que se constata uma maior incidência desses crimes em determinadas regiões do país.

Com o sistema Sinal, criado pela PRF, o cidadão que tiver seu veículo roubado, furtado, com perda de sinal, em seqüestro ou clonado, poderá fazer um cadastro do referido veículo no portal da PRF.