Label de swimwear lança coleção de Verão focada em alta costura e surrealismo

Casamento ou divórcio?

A hora da praia chegou e com ela aquela vontade de botar para jogo um conjuntinho amado que você pode combinar e depois descasar com a mesma facilidade, porque peça boa é aquela que usamos de muitos jeitos. Olhos abertos para a coleção da Le Bain Couture (lebaincouture.com), label de swimwear que lançou coleção para a alta temporada do calor, focada na alta costura e no surrealismo. E se a ideia é evocar o sonho, vamos pensando em como criar vários looks variados para essas duas peças, seja para a praia ou para onde quisermos.

Verdinho amado

Os tênis dominaram a cena da moda e despontam em visus democráticos, sejam eles mais casuais ou mesmo sofisticados. Os coloridos ainda trazem o frescor do Verão e são perfeitos para bater muita perna na temporada. Dica de stylist: investe em um na cor verde e garante o seu lookinho para copa. Esse modelito garimpado na Baw (bawclothing.com.br) custa R$ 179,9.

Beeem animal

Se tem uma estampa que virou febre, é a onça. A print já foi batizada de clássica, entre a turma da moda, e casa muito bem com referências variadas. Atrás de uma peça com essa pegada para chamar de sua? Se liga nesse shortinho arrematado na lojinha virtual Chic Princess (chicprincess.com.br). É um verdadeiro curingão. Preço: R$ 99,9.

Eles na moda

Boys descolados vão adorar o achadinho da Reserva (usereserva.com). Afinal, a praia não é composta apenas de sungas coloridas. Uma boa estampa faz a diferença entre aqueles que não dispensam uma informação de moda. Custa R$ 249.

Como antigamente

Os amantes de outro tempo já estão de olho na febre do momento: a câmera Polaroid com impressão instantânea e shape retrô. O vixe amou esse modelito em branco arrematado no e-commerce da Americanas (americanas.com.br) que custa R$ 786,84, mas com cashback de 10%.

Efeito Verão

Um brinco com cor é o acessório do Verão. Seja ele grande, ou ainda uma peça pequenina, quando carrega tons vibrantes, automaticamente remete à alegria da temporada do calor. Atrás de um para chamar de seu? Dá uma espiadinha no achadinho da Renner (lojasrenner.com.br). Você leva para casa por R$ 39,9.

Nota 10: Uma amiga esteve em um almoço na casa da outra e no dia seguinte fez questão de telefonar para elogiar o acontecimento, coisa bem rara hoje em dia. Cool!

Nota 0: Se a pessoa vai fazer uma massagem, talvez ela queira relaxar e não conversar. A profissional precisa prestar atenção nesse detalhe para a sessão não virar um martírio.