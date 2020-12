Laboratório identifica em SP dois casos na nova cepa do coronavírus do Reino Unido

O laboratório Dasa informou nesta quinta-feira (31) que encontrou dois casos da nova cepa do coronavírus em São Paulo, a mesma cepa identificada no Reino Unido e que é 56% mais contagiosa. A descoberta do laboratório foi comunicada ao Instituto Adolfo Lutz e à Vigilância Sanitária, segundo a TV Globo.

A variante B.1.1.7 já foi registrada em outros 17 países e fez mais de 40 países proibirem o ingresso de viajantes do Reino Unido. O Brasil anunciou no dia 24 que faria a probição de voos internacionais que tenham origem ou passagem pela região.

Não há evidências de que a variante provoque casos mais graves ou com maior índice de mortes, nem mesmo que seja resistente às vacinas.

Alarmado com o que chamou de "mutação de disseminação mais rápida" do coronavírus, o premiê britânico mudou radicalmente a estratégia de enfrentamento da pandemia no sábado (19) e impôs um novo lockdown.​ Mais de 50% dos novos casos diagnosticados já são da nova variante, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).