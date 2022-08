Ladrão arrependido devolve carro com tanque cheio: 'O crime pede perdão'

Uma cadeirinha de uma criança especial sensibilizou o coração de um ladrão arrependido, que roubou um carro na cidade de Cariacica, no Espírito Santo.

O caso aconteceu no último domingo (28), quando Rosyneide Almeida guardava o carro na garagem de casa. Ela foi abordada por dois homens, que roubaram o veículo e levaram o carro, junto seu filho, Cauã, de quatro anos, e Isadora, de dez. Desesperada, ela pediu para que os assaltantes retirassem as crianças do veículo.

Depois do susto, a família fez uma campanha nas redes sociais para que o carro fosse encontrado, ainda mais sendo o único meio de locomoção de Cauã, que tem encefalite.

No entanto, o que era para ter um final triste, como de costume em várias capitais brasileiras, teve uma reviravolta. O assaltante deixou o carro na rua, que foi reconhecido por uma amiga da família. Dentro do automóvel, um bilhete escrito à mão com um pedido de desculpas e o tanque cheio de combustível.

"O crime pede perdão. Na hora da tensão, não deu para ver o problema da criança e o carro está sendo devolvido. Tanque cheio!".