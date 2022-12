Ladrão descobre que casa roubada é de delegado e devolve tudo

Um ladrão descobriu que a casa que roubou com os comparsas pertencia a um delegado e resolveu devolver todos os objetos levados. O caso aconteceu no último sábado (10), em Belo Horizonte.

A residência pertence ao delegado João Reis, que não estava na cidade no dia do roubo porque precisou sair para tratar de uma doença. Na casa, além do delegado, também mora o investigador da Delegacia de Roubo de Cargas, João Reis.

O ladrão, após descobrir a informação, retornou à residência e deixou na porta todos os objetos levados, além de uma carta escrita à mão. “Estou devolvendo tudo que foi levado, não quero problemas. Se soubesse que era casa de polícia, não teria entrado. Me desculpa. Sou sujeito homem, por isso, estou devolvendo”, disse.

Entretanto, após descobrir que a casa tinha sido assaltada, o filho do delegado iniciou as investigações e conseguiu prender no mesmo dia um dos suspeitos da ação. Bruno Leonardo de Paula confessou o crime na delegacia, segundo informações do jornal Estado de Minas.