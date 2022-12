Ladrão furta torneiras de escola em Brasília vestindo apenas calcinha

Um ladrão chamou a atenção da Polícia Civil do Distrito Federal após invadir uma escola em Brasília vestindo apenas calcinha. As informações são da CNN Brasil.

O caso aconteceu na segunda-feira (12). O homem conseguiu levar um computador, uma televisão e algumas torneiras do banheiro.

As torneiras furtadas, no entanto, já foram recuperadas, segundo a Polícia. O material estava sob posse de um homem de 61 anos. Ele afirmou que as comprou do autor do furto.

Na ocorrência, a Polícia Civil incluiu a natureza de receptação culposa, além das qualificações dos envolvidos.

Veja vídeo:

[[embed]