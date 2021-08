Ladrão furtou 8 vestidos de festa para trocar por drogas, diz polícia

Oito vestidos de festa, avaliados em R$3.600, foram recuperados, nesta segunda-feira (9), por policiais da Delegacia Territorial (DT) de Ibirataia, distante 344 quilômetros de Salvador. De acordo com a delegada Alessandra Cunha Pinto, que apura o caso, os vestidos haviam sido furtados de uma loja de aluguel de roupas. “Conforme o registro realizado pela proprietária do estabelecimento, o local foi arrombado, no último sábado”, informou.

As equipes localizaram o material na casa do autor do furto, que confessou o crime. “Ele declarou que pretendia trocar os vestidos por drogas”, disse a delegada. Os produtos foram entregues à proprietária da loja e a unidade seguirá com o inquérito policial.