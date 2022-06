Ladrões de carro ligados ao tráfico são presos em Feira de Santana; dois são mortos

Dois homens suspeitos de envolvimento no roubo de um carro em Feira de Santana foram presos nesta quarta-feira (29). A investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) constatou ainda que o crime ocorreu a mando do líder do tráfico de um bairro popular.

Ao tomaram conhecimento do roubo do carro modelo Renault Kwid, os policiais iniciaram a apuração do caso para localizar o veículo. Os autores foram identificados e, após uma campana realizada no bairro Feira IX, foram presos um homem de 26 anos e outro de 38, ambos de posse de revólveres calibre .32.

Um dos criminosos informou que cometeu o crime a pedido de um traficante da região. Assim, as equipes da DRFR de Feira partiram para localizar o mandante, que estava no bairro Rua Nova. O suspeito estava com um comparsa e ambos atiraram contra os policiais, que reagiram. Eles foram atingidos e socorridos ao Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiram aos ferimentos.

Após a ação, constatou-se que de fato o homem apontado com traficante era um ex-presidiário que liderava o tráfico nos bairros Feira IX e Rua Nova, e o segundo tinha mandado de prisão em aberto por homicídios. Além disso, segundo a polícia, o segundo suspeito morto era o principal suspeito de matar José Antônio Santos Freitas, conhecido na cidade como 'Vaqueiro Pimpão', no ano passado, em um latrocínio.

Com os dois, foram encontrados, além de armas de fogo, 46 pinos de cocaína e 1,2 kg de maconha. Já os dois que foram presos em flagrante estão à disposição do Poder Judiciário.