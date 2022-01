Ladrões furtam vinte hidrômetros em ruas do IAPI: 'Arrancam para vender'

Pelo menos vinte hidrômetros foram furtados em duas ruas no bairro do IAPI na madrugada desta terça-feira (18). Todos foram arrancados de casas que ficam entre as Ruas Doutor Arlindo Teles e Jardim Vera Cruz. Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), algumas residências ficaram sem água. Em nota, a empresa diz que realizou a manutenção em sete hidrômetros e que técnicos continuam no local para identificar outros possíveis vazamentos. "Como os equipamentos precisam ficar em locais visíveis para a leitura, isso acaba facilitando os furtos", diz nota (leia mais abaixo).

A maioria das ocorrências aconteceu na Rua Doutor Arlindo Teles. Os furtos aconteceram por volta da 1h30. "Só aqui foram 15, por enquanto, mas até o final do dia a gente vai ter o levantamento atualizado. Ainda vamos juntar esses chamados com os demais para ver o tamanho do estrago", disse um funcionário da Embasa. Segundo ele, os furtos têm um único motivo. "Arrancam para vender. Isso já é de costume. O hidrômetro é feito de metal. Tiram, desmancham e vendem nos ferros-velhos. Têm muito aqui na San Martin. É igual a droga. É comercializada porque tem quem consuma", declarou ele.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

A dona de casa Ivanilda Pinheiro, 46, acordou às 6h com o barulho da água jorrando em sua porta. "A gente fica sem saber o que fazer porque traz pra nós uma série de problemas. Além da falta d'água, a gente tem um outro transtorno: a demora para consertar tudo, porque não basta comunicar o fato à Embasa. É necessário registar um boletim de ocorrência na polícia, caso contrário a Embasa não vem", disse ela, que até às 10h a casa dela estava sem o hidrômetro.

Também morador da rua, o taxista Ângelo da Paz, 49, disse que bandidos já levaram mais de um vez o hidrômetro de sua casa, mas desta vez foi diferente. "Coloquei uma grade de proteção. Eles arrancaram de três residências perto da minha, mas minha casa não. Depois dessa, meus vizinhos já disseram que vão fazer o mesmo", relatou.

Já na Rua Jardim Vera Cruz, a frente da casa dona de Carla Cristina Oliveira, 56, jorrava água sem parar até 10h30. "Ninguém viu, ninguém sabe quem foi. Eles agem na madrugada. Só dei por conta com a campainha tocando. Era o pessoal da rua dizendo que outras casas também tiveram o hidrômetro levado", contou.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

No último domingo, treze medidores de água para arrancados na rua. A casa da engenheira civil Rita Moares, 56, foi uma delas. "Fiquei sem água praticamente a manhã toda. Não sei porque, mas isso acontece sempre no início do ano. O ano passado também foi assim, pelo menos aqui", disse.

A Embasa orienta que o dono de imóvel que teve hidrômetro furtado comunique a empresa, pelo número 0800 0555 195, para a substituição ser feita. Também orienta que uma ocorrência seja registrada junto à Polícia Civil, para que a polícia faça a investigação. A empresa destaca que o furto de hidrômetro, além de prejudicar os moradores do imóvel, gera desperdício de água potável.

Segundo a empresa, não há número preciso de casos do tipo, porque as retiradas são registradas sem distinção do motivo que levou à substituição do aparelho, incluindo vandalismo, quebra do aparelho, reposição periódica e ouros. Em levantamento informal, possivelmente subnotificada, a Embasa afirma que na Região Metropolitana de Salvador (RMS) foram 157 hidrômetros furtados nos últimos três meses.