Ladrões invadem aeroporto e levam três aviões, um deles do cantor Almir Sater

Pelo menos 15 bandidos atacaram o aeroporto de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, e roubaram três aeronaves, uma delas pertencente ao cantor Almir Sater, na madrugada desta segunda-feira (6).

Segundo o portal R7, cada avião roubado está avaliado em cerca de R$ 650 mil. A ação da quadrilha durou cerca 30 minutos

De acordo com a polícia, os homens entraram pelos fundos do aeroporto e tentaram levar uma aeronave. Na sequência, eles renderam o vigia e o obrigaram a fazer o abastecimento dos aviões de pequeno porte. Em seguida, amarraram o homem e fugiram.

As autoridades acreditam que parte dos criminosos seja do interior de São Paulo, enquanto a outra parte é do Mato Grosso do Sul. Os ladrões de aviões podem ter fugido para a Bolívia.

O Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Draco) está investigando o caso e saiu de Campo Grande para fazer perícia.

Durante a madrugada, o órgão esteve em contato com a Força Aérea Brasileira (FAB) para verificar se os radares instalados nas fronteiras registraram os voos das aeronaves furtadas, por se tratar de um trajeto clandestino.

Segundo o registro policial, foram levados um avião Bonanza Modelo V35B (matrícula PT-ING) e dois Cessna Modelo 182 (matrículas PT-KDI e PT-DST).

Os bandidos tentaram levar cinco aviões, mas só conseguiram arrombar três. Com informações do R7.