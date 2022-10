Ladrões levam R$ 1 milhão de banco após sequestrar funcionário na RMS

O tesoureiro do Banco do Brasil foi sequestrado e teve supostos explosivos atados ao seu corpo em uma agência bancária de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador nesta quinta-feira (27). Bandidos levaram cerca de R$1 milhão do banco.

O bancário foi sequestrado ainda em casa, na noite de quarta (26), no município de Dias D'Ávila. Sob ameaça, ele foi obrigado a abrir o cofre da instituição financeira e entregar um montante aos criminosos.

"Ele conseguiu tirar o malote de dentro do banco e colocar em uma caixa, que foi entregue aos assaltantes em outro local. Inicialmente, o banco nos passou a informação de que teriam subtraído o valor de R$1 milhão", disse o delegado Odair Carneiro, coordenador do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), em entrevista à TV Bahia.

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado e o perímetro isolado para a avaliação do conteúdo, conforme protocolo em situações de suposto explosivo. O artefato foi levado para a perícia técnica, que poderá confirmar se eram simulacros ou não, de acordo com a Polícia Civil.

A vítima será ouvida pelo Draco, que, junto com equipes da Polícia Militar, trabalha para encontrar os criminosos, segundo a Polícia Civil. O carro do tesoureiro, que estava estacionado próximo à agência, passou por perícia na tarde desta quinta-feira no local. "Estamos fazendo perícia em alguns veículos e no locais que esses bandidos possivelmente passaram para tentar identificá-los", completou Carneiro.

Após o ocorrido, o tesoureiro foi levado para um clínica, onde passou por um atendimento médico. A agência ficou fechada. Procurado, o Banco do Brasil afirma que colabora com as autoridades policiais na investigação e que mais detalhes sobre o assunto são de responsabilidade da autoridade policial responsável pela condução do caso.

"O BB presta, por meio de instâncias internas, apoios psicológico e de assistência social aos funcionários envolvidos no caso e às suas famílias", diz nota de posicionamento.