Lady Gaga é flagrada aos beijos com novo affair; veja foto

Os rumores de que Lady Gaga e Bradley Cooper estariam namorando, inclusive até mesmo morando juntos, deram uma arrefecida depois que a cantora foi flagrada aos beijos com outro homem. Desde o fim do casamento de Bradley Cooper e Irina Shayk, os rumores apontavam Gaga como o pivô de tudo. A cantora, que já havia negado relação pessoa com o parceiro de cena em Nasce Uma Estrela, não voltou a se pronunciar sobre as fofocas, e esta semana provou que está em outra ao ser flagrada aos beijos com o seu engenheiro de áudio, Dan Horton.



O flagra foi registrado pela revista People, que publicou imagens exclusivas da artista em um restaurante com Horton , na Califórnia, EUA. Segundo a publicação, o clima estava para lá de íntimo entre os dois, que não pouparam beijos e carícias em público, sem preocupações de serem vistos.

Em uma das imagens, Gaga é vista de pé, se inclinando para beijar Horton, enquanto esse está sentando à mesa. “Eles se beijavam enquanto falavam de pertinho“, contou uma testemunha, acrescentando que o jantar durou cerca de uma hora. “Ironicamente, ela escolheu uma mesa na frente perto da calçada, então ela estava claramente confortável com a possibilidade de ser vista. Ela parecia muito feliz ao interagir com o cara que ela estava“, indicou uma das fontes ouvidas pela reportagem. Confira as fotos clicando aqui.

Ainda segundo a revista, Horton trabalha com Lady Gaga desde novembro de 2018. Ele é proprietário de uma empresa de áudio e já trabalhou com grandes artistas como Camila Cabello, Bruno Mars, Justin Timberlake e Ariana Grande.