Laerte recebe alta de hospital e vai tratar covid-19 em casa

A cartunista Laerte Coutinho, de 69 anos, teve alta médica neste domingo (31), e saiu do Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, onde estava internada por causa da covid-19. Ela vai continuar o tratamento da doença em casa.

"Com progressiva melhora de seu estado clínico, a cartunista Laerte Coutinho (69) teve alta hospitalar do InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP), às 10h da manhã deste domingo (31/1), para continuidade do tratamento em regime domiciliar", informa nota divulgada pela assessoria de imprensa do hospital.

"O susto maior passou, ela recupera bem, agora é dia a dia melhorar e voltar a boa e velha forma", escreveu o filho Rafael Coutinho, em um post no Instagram. Ela foi internada no último dia 26 e ficou na UTI, devido à gravidade do quadro.

Perfil

Com passagens pelo Estadão, Folha de S.Paulo e jornais icônicos de resistência durante a ditadura como o Pasquim, Laerte é uma das principais cartunistas da velha guarda do Brasil, ao lado de Ziraldo, Angeli, Glauco e outros nomes.

Conhecida pela criação de diversos personagens, como os Piratas do Tietê, o super-herói de moral questionável Overman e o crossdresser Hugo/Muriel, que alterna suas representações de gêneros e brinca com os preconceitos contra transsexuais.

Desde 2009, Laerte assumiu sua identidade LGBT+ e suas charges passaram a representar, com frequência, situações vividas por crossdressers ou pessoas transgênero.